Documentaire

Une plongée passionnante au cœur de la guerre froide, ce conflit majeur du XXe siècle. Berlin en fut le symbole. Le décor d’un roman d’espionnage à ciel ouvert. La ville au centre de l’«intelligence war» entre les États-Unis et le bloc soviétique. Pendant cinquante ans, la CIA et le KGB s’y observent, s’y confrontent. Ils vont se livrer sans merci à la plus grande bataille du renseignement de l’histoire. Pressions économiques, diplomatie secrète et espionnage furent les maîtres mots de cette guerre larvée qui jamais ne se transformera en conflit armé.

En pénétrant dans l’intimité des espions, on découvre la face cachée de cette lutte souterraine. Mensonges, coups de bluff et trahisons ont présidé au destin des principales puissances de l’époque.

Découvrez les secrets de la guerre d’un nouveau genre que se livrent Américains et Soviétiques après 1945, en pénétrant au cœur de deux fabriques à espions légendaires.

Réalisateur : David Muntaner