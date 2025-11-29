Documentaire

A l’occasion de ce nouveau documentaire, Benjamin Castaldi s’envole pour la haute montagne, au sein d’une troupe d’élite de l’armée française : les chasseurs alpins.

Cette unité de l’Armée de terre compte une vingtaine d’hommes apprenant les rudiments du combat en montagne enneigée et accidentée. Quand on fait la guerre dans les cimes, il faut savoir se déplacer, stationner, tirer avec skis, raquettes ou crampons aux pieds et évoluer dans un univers hostile.

Pendant quelques jours, Benjamin Castaldi participe à un stage tactique avec des sous-officiers chasseurs alpins dans un lieu de résistance où s’est écrite l’Histoire de France : le plateau de Glières, en Haute Savoie.

Avec ces militaires spécialistes du combat en conditions extrêmes, âgés de 18 à 24 ans, l’animateur apprend à se battre sur des skis, à survivre à une avalanche ainsi qu’à reprendre un col à l’ennemi. Il apprend même à fabriquer son propre igloo, et dort au pied du Mont Blanc.

Benjamin Castaldi va aller au bout de ses forces pour cette immersion extrêmement physique qui représente l’un des épisodes les plus difficiles, selon l’animateur. En compagnie des commandos des neiges, l’animateur va vivre une immersion exceptionnelle.