Sur les réseaux sociaux, Neila, 38 ans, mène une double vie. Cette mère de famille traque les pédophiles présumés sous une fausse identité numérique.
En janvier 2017, deux gangs s’affrontent dans la plus grande prison de Manaus au Brésil. Bilan : soixante-quatre morts....
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
Dimanche 30 août 1998, en Corrèze. Un agriculteur trouve son chien non loin de chez lui, agonisant. Sa bave...
Antonino Mercuri est-il le guérisseur et ostéopathe respectable du tout Paris, connu pour sa clientèle aisée ou un gourou...
L’affaire dite de Nelly Crémel (2005) met en lumière un panorama à la fois judiciaire, criminel et sociétal :...
Marie-Josée Gauze, victime de Patrick Tissier, et Sylvia Peromingo, victime d’Alain Pénin, ont toutes deux survécu à une agression...
L’esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n’est...
Le trafic d’animaux est devenu le 3e trafic au monde, après les armes et la drogue. Les revenus tirés...
Pour lutter contre le trafic de drogue, la brigade des stupéfiants redouble d’efforts dans la ville de Lyon. Ses...
Ce document montre l’envers du décor de la brigade anti-mafia, à l’occasion de filatures, suivies en temps réel, des...
En 2008, la disparition de Jean-Luc Lemaire, père de cinq enfants, dépeint par sa femme comme dépressif et malade,...
Des règlements de comptes en série qui, sous fond de trafics de stups, font des victimes de plus en...
Un homme empoisonné à Londres, un autre battu à mort à Moscou, un dossier de corruption, une fraude de...
Pablo Escobar a sûrement été l’homme le plus pourchassé au monde. Au début des années 1990, toutes les polices...
Les interventions régulières de la brigade spécialisée à Belleville visent à réduire la criminalité dans ce quartier parisien, malgré...
Imprudence, manque de vigilance ou irresponsabilité, en quelques secondes tout peut basculer pour les usagers de la route. Des...
En Guyane, Thierry va recevoir le coup de fil tant attendu de la part de son indic qui va...
Dans l’Hérault, à Vias, une quinzaine de policiers municipaux veille activement sur une population qui donne parfois du fil...
Un chauffard ivre est interpellé à Saint-Denis par les CRS de l’autoroute. Ce simple contrôle routier va déboucher sur...
Avec 900 000 détenus, la Russie affiche le deuxième taux d’incarcération au monde, derrière les États-Unis. Les colonies pénitentiaires...
