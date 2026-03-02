Ressources Dans la même catégorie

Article Matcha vs café : le comparatif santé Le rituel du matin est, pour beaucoup, un pilier sacré de la routine quotidienne, souvent centré autour d’une tasse...

Podcast Yoga, Ayurveda et saisons : les clés de la longévité joyeuse ? Anne Ghesquière reçoit Natasha Andrews, professeure de yoga et praticienne en santé intégrative. Comment passer d’une santé subie à...

Podcast Le secret contre la fatigue D’où vient la fatigue ? Comment la distinguer d’une simple flemme ? Et pourquoi passer plus de temps sur...

Article L’art de prendre soin de son microbiote Le microbiote, cet ensemble de milliards de micro-organismes vivant dans nos intestins, joue un rôle clé dans notre santé....

Article Sarcopénie : la trahison de votre corps après 40 ans Dès l’aube de la quarantaine, une métamorphose invisible s’opère au cœur de vos fibres. Ce processus, souvent ignoré car...

Article Alimentation anti-cystite : aliments à éviter et à privilégier La prévention des infections urinaires récidivantes est un enjeu de santé majeur qui dépasse largement le simple cadre de...

Article D’ou viennent les craquements de doigts ? Le craquement des doigts est un phénomène que beaucoup d’entre nous ont expérimenté, souvent accompagné de curiosité et parfois...

Podcast Qu’est-ce que l’hermaphrodisme ? Hermaphrodite, l’enfant d’Hermès et d’Aphrodite dans la mythologie grecque, a donné son nom à ce phénomène biologique. En quoi...

Conférence L’acupuncture et ses bienfaits sur le chemin du deuil L’acupuncture, une pratique millénaire de la médecine traditionnelle chinoise, peut être un allié précieux dans les moments de deuil,...

Documentaire Syndrome de Diogène : faire le ménage, c’est impossible Marc souffre du syndrome de Diogène, un trouble qui le pousse à accumuler compulsivement des objets sans jamais pouvoir...

Documentaire Le mystère des enfants sans bras Dans l’Ain, le Morbihan et en Loire-Atlantique, sur des périmètres très restreints, 15 enfants sont nés avec ce handicap...

Documentaire Grain de beauté, la touche glamour qui change tout La mouche esthétique, c’est le petit atout glamour ! Un documentaire de Cédric Fortin.

Article Les vertus des cacahuètes : quels avantages pour la santé ? Les cacahuètes, souvent perçues comme un simple en-cas, sont en réalité un véritable trésor nutritionnel. Ces petites graines issues...

Documentaire Tu enfanteras dans la douleur Partout en Europe, des femmes dénoncent les maltraitances qu’elles ont subies durant leur accouchement. Ovidie signe une enquête...

Documentaire Blues hivernal : les bienfaits de la luminothérapie Chaque année, quand les jours raccourcissent à l’arrivée de l’automne, il est courant de ressentir de la fatigue et...

Documentaire Je suis trans – épisode 08 – La communauté Danielle nous présente l’ATQ de Québec qui est une ressource fiable pour les trans en région. Nous avons la...

Documentaire Les meubles des grandes enseignes sont-ils dangereux pour la santé ? Dans nos appartements, les meubles viennent souvent de géants du marché. Ces enseignes proposent des produits à prix bradés....

Documentaire J’ai peur : une histoire des phobies Cherchez bien. N’avez vous jamais frissonné en prenant l’avion ? En montant dans un ascenseur ? En tombant sur...

Documentaire Grippe A, à qui a vraiment profité le vaccin ? Retour sur ce qui devait être l’épidémie de l’année, la grippe A, une maladie qui a finalement fait moins...