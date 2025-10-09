Documentaire

Située à un carrefour stratégique entre l’Europe et l’Asie, la Géorgie a subi les invasions perses, byzantines, arabes, turques, mongoles et bolcheviques, mais aucune n’a pu museler l’énergie créative d’un peuple qui considère la danse et la vigne comme l’expression de son identité.

Malgré cette histoire tourmentée, la Géorgie a préservé un patrimoine culturel et artistique exceptionnel. Le pays est également doté d’une biodiversité digne d’un continent et se trouve être le berceau de l’Homo Georgicus, le premier européen connu à ce jour.

Européenne et occidentale en apparence, la Géorgie est aussi authentiquement caucasienne avec une touche d’exubérance méditerranéenne.

Un film réalisé par Jesus Sanchez Romeva

©Ampersand