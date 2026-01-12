On y vient autant pour le spectacle que pour acheter. On en ressort les poches vides en ayant craqué sur des produits souvent invraisemblables et pas toujours indispensables ! Quels sont les secrets des super vendeurs de la Foire de Paris pour vous faire craquer ? Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Christophe, camelot aux 35 ans de Foire, qui vend à tour de bras des baguettes pour fermer les sacs plastiques, de Mido, entrepreneur de Seine-Saint-Denis, qui a inventé les rollers électriques, de Cléomar et son restaurant brésilien ambiance carnaval… Vous découvrirez les techniques pour vendre un fauteuil massant qui prétend scanner votre corps à 3000 euros mais aussi les “super ristournes” du vendeur de pergola pour convaincre les clients. Et bien sûr, les inventeurs du concours Lépine, la star de la foire. Sourisak va-t-il remporter le premier prix avec son tire-brochette, inventé lors d’une soirée barbecue et conçu sur une imprimante 3D ?