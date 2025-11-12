Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Charles Manson, le démon d’Hollywood L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...

Documentaire Arnaques aux voitures : enquête sur un système illégal Pendant plusieurs mois, nous avons suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...

Documentaire Aubervilliers : le chaos aux portes de Paris Aubervilliers, aux portes de Paris, est aujourd’hui l’une des villes les plus marquées par la précarité, la délinquance et...

Documentaire Féminicides : déconstruire le mécanisme En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes...

Documentaire Seine-Saint-Denis : sans papier, il répare illégalement des voitures depuis ses 16 ans Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...

Documentaire Cinq femmes à l’école de police Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...

Podcast L’affaire Camille Kolber : le tueur à la hache Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à...

Podcast L’affaire Alexandre Pasternak L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...

Documentaire La mafia, organisation parasite L’image traditionnelle de la pieuvre, la réalisatrice Carmen Butta préfère celle du parasite : comme lui, la mafia infiltre...

Documentaire Périphérique sous haute surveillance : la route la plus dangereuse d’Europe C’est le boulevard urbain le plus fréquenté d’Europe, avec chaque jour plus d’un million de véhicules. Aujourd’hui, il est...

Documentaire Affaire Grégory : la malédiction des juges C’est un dossier maudit, une affaire qui rend fou. Une enquête que la justice française ne parvient pas à...

Documentaire L’ énigme Magali Part Le 26 mars 2001, une jeune mariée de 19 ans, Magalie Part, sort de chez elle pour aller chercher...

Documentaire Kim Dotcom, le méga pirate Kim Schmitz, plus connu sous le nom de Kim Dotcom, Allemand fantasque au physique impressionnant, est le créateur de...

Documentaire Affaires sensibles en Seine-Saint-Denis Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...

Documentaire L’infirmière diabolique qui a relancé le débat sur l’euthanasie En juillet 1998, Christine Malèvre, infirmière, avoue plus de trente meurtres de patients en fin de vie : femme...

Documentaire Affaire Duhamel, l’onde de choc La sortie du livre de Camille Kouchner, révélant les abus sexuels subis par son frère jumeau, a libéré la...

Documentaire Marie-France Pisier : que s’est-il passé ? Marie-France Pisier, une grande actrice française. Avec 50 ans de carrière, elle a joué dans 40 films aux côtés...

Documentaire RAID – Les sentinelles de la République Le RAID (acronyme de Recherche-Assistance-Intervention-Dissuasion) naît fin 1985. De l’unité d’élite de la police nationale, on ne sait pas...

Documentaire Paris by night, la nuit sous haute tension Paris, on le dit, ne dort jamais. Une chance pour les touristes et les noctambules, mais une source de...