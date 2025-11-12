Chaque année, les experts français du BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses) traitent 400 enquêtes. Une équipe de femmes et d’hommes spécialisés dans de nombreuses disciplines scientifiques pour résoudre des enquêtes de haut-vol au niveau international. Pour éviter d’autres crashs aériens, ils parcourent le monde et font parler le moindre bout de carlingue.