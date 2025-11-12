L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...
Pendant plusieurs mois, nous avons suivi de l’intérieur une enquête de gendarmerie visant à démanteler un trafic d’épaves de...
Aubervilliers, aux portes de Paris, est aujourd’hui l’une des villes les plus marquées par la précarité, la délinquance et...
En 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. Face à ce fléau, les journalistes...
Plusieurs milliers de garages clandestins en seine St Denis, 300 rien que dans la ville de Stains, cachés au...
Portraits de cinq femmes en école de police. Ce qui les attend sur le terrain : se retrouver dans...
Camille Kolber, 69 ans, riche retraité luxembourgeois, tué à coups de hache. Dans la chambre: un crucifix laissé à...
L’affaire Alexandre Pasternak est un fait divers tragique survenu en juillet 2019 à Arriance, en Moselle. Le 4 juillet,...
L’image traditionnelle de la pieuvre, la réalisatrice Carmen Butta préfère celle du parasite : comme lui, la mafia infiltre...
C’est le boulevard urbain le plus fréquenté d’Europe, avec chaque jour plus d’un million de véhicules. Aujourd’hui, il est...
C’est un dossier maudit, une affaire qui rend fou. Une enquête que la justice française ne parvient pas à...
Le 26 mars 2001, une jeune mariée de 19 ans, Magalie Part, sort de chez elle pour aller chercher...
Kim Schmitz, plus connu sous le nom de Kim Dotcom, Allemand fantasque au physique impressionnant, est le créateur de...
Dans le département le plus criminogène de France, ils décident d’enclencher ou non des poursuites judiciaires. Au tribunal de...
En juillet 1998, Christine Malèvre, infirmière, avoue plus de trente meurtres de patients en fin de vie : femme...
La sortie du livre de Camille Kouchner, révélant les abus sexuels subis par son frère jumeau, a libéré la...
Marie-France Pisier, une grande actrice française. Avec 50 ans de carrière, elle a joué dans 40 films aux côtés...
Le RAID (acronyme de Recherche-Assistance-Intervention-Dissuasion) naît fin 1985. De l’unité d’élite de la police nationale, on ne sait pas...
Paris, on le dit, ne dort jamais. Une chance pour les touristes et les noctambules, mais une source de...
L’été a favorisé l’émergence de nouveaux sports comme le parapente, la spéléologie ou le canyoning. Autant dire que les...
