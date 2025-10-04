D’où venons-nous ? Quelle est l’origine de l’univers ? Des questions fondamentales au cœur de l’un des plus grands projets scientifiques au monde auquel l’EPFL participe : le projet SKA.
Linn Levy reçoit le prix Nobel de Physique 2019, Didier Queloz et l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan.