Ressources Dans la même catégorie

Article C’est quoi, un trou noir ? Si l’idée de s’aventurer dans une dimension ou un monde différent vous intrigue, la pensée courante suggère qu’un périple...

Article Tout sur le soleil Avez-vous déjà réfléchi à quel corps céleste parcoure le périple autour du centre de notre galaxie en environ 200...

Article Le système solaire, de sa création à sa fin Notre système solaire, avec ses vastes étendues et ses secrets bien gardés, a toujours captivé l’esprit humain. De la...

Podcast Sous les glaces d’Europe Le 13 avril 2023, la mission Juice de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) sera lancée depuis Kourou. Un programme spatial...

Conférence Ballade dans l’univers : à la découverte de Laniakea Une ballade et une aventure exceptionnelles dans l’infiniment grand et ses secrets. Astrophysicienne-cosmologue lyonnaise, Hélène Courtois a découvert les...

Conférence Détection de matière noire : signal inattendu En tentant de découvrir la matière noire, les chercheurs de la collaboration internationale XENON1T ont mesuré les désintégrations les...

Documentaire La naissance des exoplanètes Quelles sont les molécules en rotation avant la naissance d’une étoile ? Quels gaz entrent dans sa composition ?...

Conférence La Terre et les planètes telluriques, un intérieur très dynamique La Terre et les autres planètes telluriques — Mercure, Vénus et Mars — possèdent un intérieur complexe et dynamique,...

Documentaire ISS, mégastructure de l’espace (1/2) L’ISS, la Station Spatiale Internationale, est le projet orbital le plus ambitieux jamais construit. Placée en orbite terrestre, la...

Documentaire La voie lactée Voyageons ensemble dans la voie lactée afin d’y découvrir ces mystères, ces étoiles, sa composition …

Documentaire Le mystère de Vénus La planète soeur de la Terre est une énigme. Les températures de surface y dépasse y dépassent les 500...

Documentaire Périls de l’Espace – Ep07 – Les tornades Découvrez des phénomènes météorologiques extrêmes dans notre système solaire, comme ces tornades aux vitesses démentielles qui sévissent sur d’autres...

Documentaire Entre Terre et Ciel – Californie, à l’écoute des extra-terrestres Depuis que les astronomes savent qu’il y a des milliards de planètes rien que dans notre galaxie, et qu’un...

Documentaire C’est pas sorcier – Homo orbitus Fred suit un entraînement à l’Euro Space Center en Belgique. Une piscine et une chaise pour s’imaginer en état...

Documentaire Les mystères des trous noirs Les trous noirs sont une fascination pour les physiciens. Loin de nous vouloir du mal, ces objets encore mystérieux...

Documentaire En quête de vie dans l’univers (1/2) La communauté scientifique semble convaincue que sera enfin résolu dans les prochaines décennies l’un des plus grands mystères de...

Documentaire L’univers et ses mystères – Les plus grandes explosions Il y a 65 millions d’années, un astéroïde a percuté la presqu’île du Yucatán, au Mexique, provoquant probablement l’extinction...

Documentaire Le jour d’après – Le soleil s’éteint En vieillissant le soleil devient de plus en plus chaud ,faisant monter la température sur terre, et conduisant celle-ci...