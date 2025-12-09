A cause des absents, les assistantes maternelles sont débordées et l’école se retrouve à la limite de la légalité.
Ma mère m’envoie dans un camp militaire pour me rendre plus fort
Nous savons actuellement qu’une éducation bienveillante, positive est nécessaire pour le développement de l’enfant ce qui n’est pas simple...
Ils ont attendu la retraite pour enfin vivre leur vraie vie. Hélène, Jacques et Michèle avaient une existence ordinaire…...
Le sommeil constitue un pilier fondamental du développement physique et cognitif de bébé, avec 14 à 17 heures recommandées...
Les cadres d’IBM passent une journée avec les sans abris qui vivent au pied de leur tour Un documentaire...
Marion Gestin Duchêne reçoit dans Métamorphose Stéphanie Brillant, journaliste, réalisatrice, productrice et conférencière. Et si la vie nous offrait...
Enfant adopté au Vietnam, marié, père de famille, Vincent décide à 47 ans de retrouver sa mère biologique. Une...
La période estivale est un moment propice aux nouvelles rencontres, et plus si affinités. En été, l’heure est à...
De plus en plus d’hommes seuls aspirent à devenir pères. Mais comment réaliser ce rêve quand on est célibataire...
Dans la quête de l’âme sœur, les agences matrimoniales retrouvent un rôle et rivalisent d’ingéniosité pour attirer les célibataires…...
A Dunkerque sous -3 degrés Vanessa et Marcel dorment depuis 2 mois dans leur monospace…
Au même titre que la cigarette ou l’alcool, l’usage du téléphone portable est devenu une véritable addiction. Que ce...
Et si l’amour était notre dernier refuge contre l’hypocrisie sociale ? Pour Rousseau, vivre en société, c’est tricher. Mais...
Alex et Arthur, Bitch et Julie, Pauline et Jasmin, Saada et Aurélia ont tout quitté pour vivre sur la...
En septembre 2009, le premier internat public d’excellence situé dans l’ancienne caserne de Sourdun, en Seine-et-Marne, ouvrait ses portes...
Chaque année, dès le milieu du mois de mai, les rayons des grands magasins se remplissent de cahiers de...
Yoyo Ruiz, le patriarche, est un infatigable défenseur de son peuple, les Roms. Avec l’association Lanson, qu’il dirige, et...
A Samara, dans l’ouest algérien, dans un camp de réfugiés du Sahara occidental, le coiffeur Mohammed Ould Saleh Ould...
Le dimanche 26 mai dernier, à 19h10, à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, une Porsche roule à plus de 150km/h...
