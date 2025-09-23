Albert Lin se rend au musée d’Amman en Jordanie pour scanner de délicates sculptures qui témoignent d’un pan de l’Histoire.
Découvrez l’histoire d’Artémise, reine, cheffe de guerre et combattante durant l’Antiquité, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit...
Comprendre ce qu’était un homme grec antique, c’est plonger dans un univers mental et spirituel profondément éloigné de notre...
Le déluge est le mythe de l’origine le plus partagé dans l’histoire de l’humanité. Il fait date dans l’histoire...
De nombreux pharaons de la Vallée des rois n’ont pas eu cette chance et ont vu leur momie dégradée...
Après quinze ans d’enquêtes, l’archéologue François Desset est parvenu à décoder l’élamite linéaire, écriture millénaire réputée indéchiffrable. Récit d’une...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
La fascination pour l’Égypte des pharaons traverse les siècles et les cultures, éveillant un intérêt universel et intemporel. Cette...
Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...
Une équipe d’archéologues mène l’enquête sur le site de Babylone, en Irak, pour tenter de découvrir les fondements historiques...
\r\nBellérophon est le petit-fils de Sisyphe, l’un des plus grands criminels du monde grec. Il rêve de devenir un...
Aristote est l’inventeur de la logique. Est-ce que cela signifie qu’avant lui, la logique n’existait pas ? Non. Mais...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
Et si les les Carthaginois et les celtes avaient découvert l’Amérique 1 500 ans avant Christophe Colomb ? Aux...
\r\nToutânkhamon (né vers -1345, mort vers -1327) est le onzième pharaon de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire). Selon les...
A la suite de la révolte de l’Ionie, province grecque soumise aux Perses, le Roi Darius 1er, dit «...
Faisons un petit test : pouvez-vous nommer un empereur romain ? Vous avez pensé à Jules César, n’est-ce pas...
L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui...
Dans la cour du temple d’Isis un piédestal exalte Taharqa « aimé d’Amon de Takompso ». Placé à proximité...
Comment la pyramide de Gizeh, en Egypte, a-t-elle été construite, et pourquoi ? Selon les historiens, il s’agirait d’un...
