Ressources Dans la même catégorie

Podcast Artémise, reine guerrière de l’Antiquité Découvrez l’histoire d’Artémise, reine, cheffe de guerre et combattante durant l’Antiquité, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit...

Conférence La Grèce antique et nous Comprendre ce qu’était un homme grec antique, c’est plonger dans un univers mental et spirituel profondément éloigné de notre...

Documentaire Le déluge Le déluge est le mythe de l’origine le plus partagé dans l’histoire de l’humanité. Il fait date dans l’histoire...

Documentaire À la recherche de l’écriture oubliée Après quinze ans d’enquêtes, l’archéologue François Desset est parvenu à décoder l’élamite linéaire, écriture millénaire réputée indéchiffrable. Récit d’une...

Documentaire Le secret des pyramides (2/2) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Documentaire Le secret des pyramides (1/2) Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...

Conférence Mais pourquoi sommes-nous tous fascinés par l’Egypte des pharaons ? La fascination pour l’Égypte des pharaons traverse les siècles et les cultures, éveillant un intérêt universel et intemporel. Cette...

Documentaire Les Étrusques – Une civilisation mystérieuse de Méditerranée Au travers des découvertes les plus récentes des chercheurs et des archéologues, notamment ceux de l’Inrap en Corse, un...

Documentaire La véritable Tour de Babel Une équipe d’archéologues mène l’enquête sur le site de Babylone, en Irak, pour tenter de découvrir les fondements historiques...

Documentaire Les grands mythes – Bellérophon, l’homme qui voulait être Dieu \r

Bellérophon est le petit-fils de Sisyphe, l’un des plus grands criminels du monde grec. Il rêve de devenir un...

Podcast Aristote – Les principes de la logique Aristote est l’inventeur de la logique. Est-ce que cela signifie qu’avant lui, la logique n’existait pas ? Non. Mais...

Documentaire Le Sphinx de Gizeh, le mystère persiste L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire Les soldats oubliés de Carthage Et si les les Carthaginois et les celtes avaient découvert l’Amérique 1 500 ans avant Christophe Colomb ? Aux...

Documentaire Toutânkhamon – Le secret dévoilé \r

Toutânkhamon (né vers -1345, mort vers -1327) est le onzième pharaon de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire). Selon les...

Documentaire Tactiques militaires de légende : la bataille de Marathon A la suite de la révolte de l’Ionie, province grecque soumise aux Perses, le Roi Darius 1er, dit «...

Documentaire Clin d’œil – Jules César était il un empereur romain? Faisons un petit test : pouvez-vous nommer un empereur romain ? Vous avez pensé à Jules César, n’est-ce pas...

Documentaire Qu’est-il arrivé à l’homme de Gebelein ? L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui...

Conférence Taharqa, découvreur des deux Nils, fondateur de Philæ Dans la cour du temple d’Isis un piédestal exalte Taharqa « aimé d’Amon de Takompso ». Placé à proximité...