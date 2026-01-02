Documentaire

Située en plein océan Pacifique, l’île de Bougainville doit obtenir son indépendance d’ici au 1er septembre 2027 et deviendra ainsi le 194ème pays de la planète.

Cette liberté, toute proche, fut chèrement acquise : ses habitants, aujourd’hui au nombre de 300.000, ont été colonisés par l’Allemagne, l’Australie, rattachés de force à la Papouasie Nouvelle Guinée en 1975, puis ont péri par milliers lors d’une terrible guerre d’indépendance dans les années 1990. Bougainville possède, en théorie, tous les outils pour réussir l’indépendance. Près de 98% de ses habitants soutiennent le mouvement, et les entrailles de l’île recèlent l’une des plus grandes mines de cuivre et d’or du monde, laissée à l’abandon depuis trois décennies. Très pauvre, la population est tentée de rouvrir cette gigantesque mine pour en faire le socle de sa souveraineté. Au risque de tomber dans le piège du néocolonialisme en consentant à l’exploitation de ses ressources minières par des entreprises étrangères. Les États-Unis et la Chine, en pleine montée en puissance dans la région, lorgnent déjà sur le prochain pays du monde.

Disponible jusqu’au 20/09/2028