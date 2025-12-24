Documentaire

Ce documentaire captivant, agrémenté d’archives riches, retrace le parcours de Bernard Tapie sur la scène politique depuis les années 80. Il nous plonge dans la vie d’un homme qui a connu des hauts et des bas impressionnants, de l’obsession de l’argent dans la quarantaine à sa bravoure en tant que candidat aux élections législatives face à Jean-Marie Le Pen à Marseille, en passant par son assurance excessive en tant que ministre, son rôle de visionnaire à la tête de l’OM et d’Adidas, ainsi que les affaires troubles qui ont suivi, sa chute spectaculaire, et enfin sa résurrection presque miraculeuse. Les Français ont suivi avec fascination et répulsion les péripéties de cet homme.

Ce récit révèle les mystères de Bernard Tapie grâce aux témoignages de certains de ses proches et adversaires. Il a été le protégé de François Mitterrand, le symbole d’une gauche ouverte, voire « l’ami de 30 ans de Nicolas Sarkozy », mais il est devenu par la suite le paria, la cible à abattre, voire pour certains, « la gangrène, le pourrissement d’un système » mêlant politique et affaires de manière dangereuse. Les intervenants, parmi lesquels Bernard Kouchner, Jacques Séguéla, Eric de Montgolfier, Jean-Marie Le Pen, contribuent tous à esquisser le portrait complexe d’un homme flamboyant qui a fini par être consumé par ses propres excès, un manipulateur parfois manipulé. C’est ainsi que se dévoile l’histoire de Bernard Tapie à l’ombre de la Ve République.



Un documentaire de Jean-Charles Doria