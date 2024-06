Documentaire



En 2018, Andrés Manuel López Obrador était largement élu président du Mexique. Une victoire historique pour le premier dirigeant de gauche de l’histoire moderne du pays. Six ans plus tard, et alors que les Mexicains s’apprêtent à choisir le 2 juin la candidate qui lui succédera, voici venue l’heure du bilan. À quoi va ressembler le Mexique post-AMLO ?