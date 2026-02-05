Sur l’une des autoroutes les plus fréquentées, excès de vitesse, fraudes et accidents ; découvrez l’envers du décor de...
Dans le 20ème arrondissement de Paris et plus particulièrement dans le quartier de Belleville, de nombreuses arnaques se trament...
En partant à la rencontre d’anciens cocaleros repentis, de trafiquants et des instances internationales en charge d’endiguer le trafic,...
L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...
Accidents, accouchements à domicile, noyades ou blessures sur les terrains de foot… À Marseille, les équipes du SAMU interviennent...
Tous les usagers des grandes villes de France subissent les mêmes incivilités dans les transports… Mais les petites villes...
L’affaire Joël Deprez, survenue en janvier 2000 à Éragny-sur-Oise, incarne l’un des drames conjugaux les plus glaçants de la...
Fabien est un habitué de la justice. Son casier compte plus de trente condamnations pour vols et trafic, et...
4 jours avant Noël, le 20 décembre 2012, la vie de trois enfants va basculer. Dans le village Breton...
Dans les années 70, Léonide Kameneff créa « l’école en bateau», proposant aux enfants une année scolaire autour du...
Entre août 1993 et janvier 1994, un vent de psychose souffle sur le département du Val de Marne. 5...
Pérouse, une cité italienne sans histoire et une destination de rêve les étudiants qui viennent chaque année pour y...
En 1982, à Seattle, trois corps de femmes sont découverts dans la Green River en très peu de temps....
Les chasseurs de primes aux États-Unis recherchent des fugitifs en échange de récompenses, mais certains peuvent adopter des approches...
Ses collègues admiraient le super flic, redoutablement efficace dans les grandes affaires criminelles. Les médias appréciaient le « bon...
La science au service de l’enquête judiciaire : comment les mathématiques, l’informatique et les statistiques contribuent à la manifestation...
Comment les forces de l’ordre gèrent-elles ces groupes de casseurs ? Depuis le centre de crise, jusqu’aux équipes d’intervention...
Le 11 mai 1987, à Lyon, se tient le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l’humanité commis...
« L’Évêché », c’est le commissariat central de Marseille. Comme le 36 quai des Orfèvres à Paris, c’est un...
Des cargaisons suspectes. Des passages dissimulés. Et une équipe en alerte permanente. Plongez dans les opérations secrètes des douaniers,...
