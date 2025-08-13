Toutes les astuces d’entretien et de rempotage pour un potager d’herbes aromatiques en intérieur !
Réalisateur : Mahmed Kadri
Réalisateur : Mahmed Kadri
Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...
Faire un mur végétal chez soi, ce n’est pas si difficile ! Réalisateur : Mahmed Kadri
Installer un générateur solaire à la maison est une excellente manière de bénéficier d’une source d’énergie propre et autonome....
En France, les abris de jardin bois ont connu une véritable évolution. Longtemps cantonné au simple rôle de remise...
Aménager un espace extérieur agréable sur votre terrasse peut complètement transformer vos journées d’été en véritables instants de bien-être....
Avoir un îlot central dans sa cuisine ? C’est un rêve pour beaucoup de Français. Ils sont très nombreux...
Authentiques et économiques, les cheminées séduisent de plus de plus de Français. A en croire le boom du marché,...
Vous pensiez pouvoir mettre fin à un bail à tout moment ? Et bien détrompez-vous ! Il existe seulement...
L’industrie de la décoration intérieure a connu une évolution considérable au fil des ans. Les styles ont changé, de...
La pelouse en rouleau ou le gazon synthétique permettent de limiter le temps consacré à l’entretien du jardin. Fini...
Les panneaux solaires portables sont une réelle solution pour ceux qui recherchent un système d’autonomie énergétique. Ces équipements se...
La décoration intérieure joue un rôle essentiel dans la création d’un espace qui vous ressemble, un lieu où vous...
Il y a désormais en France plus de colocataires salariés qu’étudiants. Un phénomène nouveau dû à l’envol des loyers,...
Si les maisons flottantes commencent tout juste à se développer en France, à l’étranger ce mode de vie alternatif...
Choisir la porte d’entrée idéale pour son domicile est une décision cruciale, non seulement pour des raisons esthétiques, mais...
Méthode 1 : L’art du luminaire Commençons par évoquer l’importance de l’éclairage dans votre salon. Le luminaire joue un...
Il y a 35 ans, Jacques a été l’un des premiers citadins à choisir de vivre dans un musée...
Le couloir est souvent synonyme de perte de place. Souvent étroit, on ne peut y rajouter de meuble. Et...
Un cadre de vie idyllique brisé par des fêtes à répétition et des voisins devenus ennemis jurés. Nuits blanches,...
Julien dévoile comment il est passé de l’achat de sa résidence principale à la gestion d’un vaste patrimoine immobilier....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site