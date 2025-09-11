Les tests ADN sont interdits en France mais il est possible d’en acheter sur internet. Leurs résultats peuvent changer le cours d’une vie, comme pour Georges, Françoise ou Valentine.
Quand ta ville porte le nom d’une insulte particulièrement vulgaire
Début juin 2021, le journaliste Julien Pain s’est rendu à l' »Université citoyenne », un rassemblement où se retrouvaient les principales...
Une armurerie dans sa cave pour protéger son trésor
En 2049, la République populaire de Chine fêtera son 100e anniversaire, et par la même occasion, l’aboutissement du projet...
Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses...
Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...
Des morts et des blessés à Marseille. À chaque fois, l’ombre du trafic de drogue plane sur ces règlements...
Fin 2019, dans un commissariat de Pau, deux policiers se déchainent contre un adolescent de 16 ans, qui finit...
Quelle retraite les jeunes Européens auront-ils demain ? Comment assurer la pérennité d’un système mis à mal par la...
Enquête sur la face cachée du potager de l’Europe. Cultures sous serre dopées aux engrais, main d’œuvre illégale sous...
Mayotte, un bout de France à 8000 km de la métropole, une île sous tension où la population est...
Dans cette conférence, Aurélien BARRAU, astrophysicien au CNRS et docteur en philosophie, dresse le bilan de notre civilisation actuelle...
Pendant 4000 ans, l’île de Bahreïn a été le centre de la pêche aux huîtres perlières dans le Golfe...
On la surnomme « la Méditerranée de la Bretagne » ! Cette oasis, c’est le golfe du Morbihan : une mosaïque...
Pour les Chinois, les vacances sont une nouveauté! Ils ont découvert les congés payés il y a 15 ans...
Dans presque toutes les villes d’Europe, se loger coûte de plus en plus cher et le foncier devient une denrée...
En Israël, la plupart des kibboutz traditionnels, des collectivités agricoles, ont été privatisés. Une nouvelle génération d’idéalistes a décidé...
En Espagne, le squat est un phénomène complexe, qui bénéficie de l’inaction des pouvoirs publics et du vide juridique....
Le Masque lourd est le Carnaval noir et blanc des hommes qui chantent aux rues les airs couleurs qui...
Une enquête inédite sur de jeunes Français qui se sont radicalisés au sein de l’Islam pour finir en martyrs.
