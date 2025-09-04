Documentaire

Les olives sont l’or vert de Marseille. C’est ce précieux fruit qui a assuré à la ville dès le 17ème siècle, son incroyable renommée, à travers son savon vert à l’huile d’olive.

Aujourd’hui, la famille Fabre est l’une des dernières à fabriquer ce savon de manière traditionnelle. Ici, la recette n’a pas changé depuis 1900. Le savon de Marseille doit contenir au moins 72% d’huile d’olive. Et comme au temps de Louis XIV, la cuisson se fait dans des chaudrons à ciel ouvert.

Faites la rencontre de Marie Bousquet-Fabre, l’arrière-petite-fille du fondateur de la savonnerie et apprenez les secrets de la saponification !

Extrait du film: “La France en Vert” issu de la collection “Voyage à travers les couleurs”

Réalisation: ​​Carole Greco

Production: ZED & Voyage