Documentaire

Ce documentaire raconte l’incroyable destin de trois jeunes garçons qui vivent dans deux pays différents : l’Ethiopie et la République Centrafricaine. Et bien qu’ils ne se rencontreront jamais, ils partagent la même ambition : réussir le difficile passage à l’âge adulte.

Banda et Mata doivent escalader les arbres géants de la forêt primaire pour récolter le miel sacré, pendant que Kolé s’engage dans un long voyage aux confins de son territoire où il devra affronter la cérémonie du taureau.

Documentaire : Devenir un homme en Afrique

Un documentaire de Jean Queyrat

