Documentaire

Raymond Poulidor, aujourd’hui retraité retiré dans son Limousin natal, fait partie des légendes du peloton du Tour du France. Il revient sur ses longues années de carrière, se confie sur la gloire, le dopage, l’argent, les femmes et son duel épique avec Jacques Anquetil, qui a tant passionné les Français dans les années 60.

Le cycliste, dont la parole est rare, se dévoile peu à peu, ouvre les portes de son intimité et confie ses anecdotes personnelles ou liées au Tour de France. C’est la petite histoire d’un homme entré, depuis plus de 50 ans, dans la grande et riche histoire de la plus grande course cycliste du monde.

Un film de Jean Luret