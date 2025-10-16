Documentaire

Ils ont pris les armes pour libérer leur peuple. Voici leur histoire oubliée. Une mise en lumière des combattants oubliés de « MK », la branche armée de l’ANC, fondée par Nelson Mandela.

Le tournant s’est produit en 1960. Après le massacre de Sharpeville, township au sud de Johannesburg où 69 personnes sont abattues par la police au cours d’une manifestation pacifique, le Congrès national africain (ANC) décide de poursuivre son combat contre l’apartheid, imposé depuis 1948, en rompant avec la non-violence. En 1961, la branche armée du parti, baptisée Umkhonto we Sizwe (« la lance de la nation »), ou « MK », voit le jour. Mais l’arrestation de ses principaux dirigeants, au premier rang desquels Nelson Mandela, puis leur condamnation à la prison à perpétuité à l’issue du procès de Rivonia (1963-1964) laissent l’organisation exsangue. En juin 1976, les émeutes de Soweto, provoquées par la sanglante répression d’une marche de lycéens dressés contre l’hégémonie de l’afrikaans dans les écoles noires, redonnent de l’élan au mouvement. Forcés à l’exil, de nombreux jeunes rejoignent les camps d’entraînement de MK à l’étranger. Dans la décennie qui suit, l’organisation armée multiplie les attaques contre la minorité blanche, tandis que le mouvement antiapartheid s’étend dans le monde entier, forçant le régime à entamer des négociations avec Mandela. Libéré le 11 février 1990, celui-ci est élu à la présidence de la République en 1994.

Réalisé par Osvalde Lewat