Documentaire

La Bretagne encaisse de plein fouet la montée des eaux, les tempêtes et les submersions marines. Entre littoral menacé et villes inondées, jusqu’où ce territoire pourra-t-il résister ?

Les habitants de Bretagne cohabitent avec une nature capricieuse. La région s’accroche à sa bande littorale, balayée par des tempêtes de plus en plus fréquentes et noyée sous des trombes d’eau. Les travaux se succèdent, d’année en année, pour tenter de maintenir la côte en état. Le coût pour les communes est exorbitant. A Quimperlé, les rivières sortent fréquemment de leur lit, créant d’importantes inondations. Quand l’océan se déchaîne, de nouvelles failles apparaissent sur la terre. Combien de temps la Bretagne pourra-t-elle faire face à ces assauts répétés ? Quelles conséquences pour les habitants ?

Un film de Morad Aït-Habbouche