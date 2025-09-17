Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pension alimentaire : impayés, prison, injustice Au tribunal comme à la maison, le divorce est souvent synonyme de guerre ouverte. Pensions alimentaires impayées, gardes partagées...

Article Comment préparer son installation à Genève en famille lorsqu’on s’expatrie pour le travail ? S’installer à Genève avec sa famille pour des raisons professionnelles représente à la fois une formidable opportunité et un...

Documentaire Une famille recomposée unie et soudée ! Leurs enfants s’entendent presque mieux que des frères et soeurs

Conférence Pour tout savoir sur l’amour Durant cette soirée, vous allez comprendre : comment faire durer l’amour et le désir, les boutons sur lesquels il...

Documentaire Faut-il acheter un téléphone portable à son ado 80% des 12-17 ans possèdent un téléphone portable. Pour leurs parents, contrôler leur consommation est un véritable casse-tête. Certains...

Documentaire SOS, ma fille se rebelle : ma famille à problème Célibataire avec 4 enfants à la charge, cette maman peine à s’occuper de sa fille ainée qui rentre dans...

Documentaire Parents divorcés : fini les conflits ! En Belgique en 2010 on comptait plus d’un million de parents divorcés ; En France ils étaient presque quatre millions....

Podcast C’est quoi ça, les enfants boomerang ? Pourquoi est-ce qu’on revient chez papa/maman ? Le monde est-il devenu trop dur ? Les loyers trop chers et les courses...

Documentaire Ecole digitale et profs au placard A l’occasion de la rentrée 2014, une importante réforme du numérique est lancée au sein de l’école en France....

Documentaire Couples de foi S’engager ensemble, c’est le choix des couples que nous avons rencontrés. Dans des actions très différentes, comme la préparation...

Documentaire Trafic d’êtres humains : la filière équatorienne Enquête sur les nouvelles filières de la prostitution. En Amérique du Sud, les mafias de la traite des blanches...

Documentaire Internat : ces enfants grandissent séparés de leurs parents Séparés de leurs parents du lundi au vendredi, ces enfants placés en internat vivent une réalité difficile. Entre 5...

Documentaire Congo : les vélos de l’espoir Le cyclisme est le seul moyen de survivre pour une partie de la jeunesse de Goma, ville congolaise menacée...

Documentaire Enfants du divorce : tous les coups sont permis Ce film raconte les histoires de deux pères qui vont remuer ciel et terre pour retrouver leur enfant, conserver...

Documentaire Maxi familles, mini budgets, leurs secrets pour des vacances réussies Si pour tous les parents, les congés sont l’occasion de décompresser, pour les familles nombreuses en revanche, les vacances...

Documentaire Héritage : la belle-mère au cœur des problèmes Hériter, parfois même de personnes inconnues, peut être une bénédiction, mais aussi un défi rempli de tensions familiales. Entre...

Documentaire Les vieilles bobines Ce documentaire est construit autour d’Etienne Plaisantin, cinéaste amateur ayant opéré des années 45/50 à aujourd’hui. En tant que...

Documentaire Mariages hors du commun : pour le meilleur et pour le pire A 21 ans, Valérie habite encore chez sa mère. Mais plus pour longtemps. Dans 3 mois, elle se marie...