Qu’ils soient français, américains ou thaïlandais, les mormons ressemblent à tout le monde. À quelques détails près. Les fondamentalistes préparent des bassines de cornflakes au petit déj, d’autres se font baptiser au nom de n’importe quel défunt (Dalida ou De Gaulle par exemple), un certain Thomas Monson affirme être le prophète (14 millions d’adeptes le croient), et les plus prévoyants attendent l’apocalypse en stockant des bananes lyophilisées. Une religion étrange, qui a tout de même ses entrées à la Maison-Blanche.
Un documentaire de Juliette DESBOIS