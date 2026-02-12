Ressources Dans la même catégorie

Podcast Quelle est la différence entre les Juifs Ashkénazes et Séfarades ? La différence entre les Juifs ashkénazes et les Juifs séfarades repose principalement sur leur origine géographique, leur culture et...

Podcast Moïse : au-delà du mystère Entre le sculptural des représentations à cornes de Michel-Ange et le sirupeux des péplums hollywoodiens, pourra-t-on sauver des eaux...

Conférence Sexe et pédophilie – Les tabous du Vatican Depuis trente ans, sœur Marie-Paul Ross dénonce le tabou qui entoure la sexualité dans l’Eglise catholique. Le célibat consacré...

Conférence Religion en tant que pouvoir de communication Religion en tant que pouvoir de communication. Le processus de construction des systèmes des croyances religieuses entre parole vivante...

Documentaire L’idylle se transforme en cauchemar : L’affaire Lydie Drame À 30 ans, Lydie rencontre son futur agresseur. C’est le coup de foudre. Il est grand, beau et sportif....

Documentaire Delphine Horvilleur – Femme rabbin C’est une femme belle et rebelle qui a choisi un métier d’homme, une mère de famille qui a goûté...

Podcast Pourquoi les Juifs portent-ils une kippa ? La kippa est une petite calotte portée par de nombreux Juifs pratiquants en signe de respect et de reconnaissance...

Documentaire Dans les secrets de la Bible – La bataille de Jéricho (05/13) De l’arche de Noé au suaire de Turin, cette série documentaire relate les découvertes de plusieurs explorateurs, universitaires ou...

Documentaire The Story of God – Ep09 – Dieu existe Pour identifier la place du divin dans notre société moderne, Morgan Freeman rencontre des personnes qui, toutes, incluent Dieu...

Documentaire Vatican 2000 ans d’histoire, le Saint Siège Le Vatican : de la persécution des premiers Chrétiens et la Rome antique à l’extension internationale d’une grande religion....

Documentaire Le pape et la mafia Chercheur et journaliste, le spécialiste anglais de la mafia John Dickie enquête sur les liens complexes unissant depuis des...

Documentaire Les racines juives de la liturgie catholique Ce documentaire explore les racines juives de la liturgie catholique, longtemps occultées par l’insistance sur la nouveauté du Christ....

Documentaire Le réveil des charités Lorsque l’homme souffre, il a besoin de soutien, de réconfort, de paroles bienveillantes. C’est l’un des rôles des Frères...

Documentaire Les cités disparues Sodome et Gomorrhe Sodome est une ville mentionnée dans la Genèse. La tradition biblique la situe au sud de la mer Morte,...

Documentaire Science et Islam – Le langage de la science Le physicien Jim Al-Khalili traverse la Syrie, l’Iran, la Tunisie et l’Espagne pour raconter l’histoire du grand bond dans...

Documentaire Qui était vraiment Moïse ? Le personnage de Moïse apparaît dans le Livre de l’Exode, un texte composé de différentes strates d’écritures et dont...

Documentaire Le pèlerinage à la Mecque d’une famille française Rencontre avec la famille de Moncef, 47 ans, Français d’origine tunisienne musulmane, et patron d’une petite entreprise, qui est...

Documentaire Luther et la réforme Martin Luther né le 10 novembre 1483 à Eisleben, dans l’électorat de Saxe et mort le 18 février 1546...