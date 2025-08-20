Documentaire

Au cœur d’Ho chi Minh ville, anciennement connue sous le nom de Saïgon, se trouve le marché de Cho Binh Tay.

Ce marché est le plus vieux du Vietnam. Daté depuis le début du 20e siècle, il a plus de 100 ans. Notre guide local, Nguyen Hoang Hung, nous emmène entre les étals chargés de produits. Une telle diversité d’aliments, ça donne envie de tous les goûter.

Heureusement, les chefs locaux savent combiner et allier ces différentes saveurs dans de délicieuses recettes typiques comme la salade au fruit de jacquier ou encore les rouleaux croustillants végétariens de Hué.

Alors, prêt.e.s à vous régaler ?

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Vietnam »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

