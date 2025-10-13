Nice : embarquez dans les coulisses du 3e aéroport de France au lancement de la haute saison ! Inauguration de la ligne New York–Nice (water salute), arrivée de milliers de voyageurs, héliport ultra-actif pour Monaco/Cannes, gestion de crise (bagage abandonné), gendarmerie du tarmac, catering de luxe pour jets privés, et passage de stars (Tom Cruise, Festival de Cannes).
Entre panorama azur, procédures de sécurité millimétrées et missions express, découvrez ceux qui font tourner l’aéroport : pilotes, pompiers, gendarmes, managers et traiteurs.