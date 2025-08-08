Documentaire

Dans son milieu d’origine, le Poisson Lion est un simple prédateur parmi d’autres. Il fait partie de l’équilibre écologique. Mais ici, dans l’Atlantique, il se change en une terreur des mers.

La vitesse à laquelle ce prédateur avale ses victimes n’est pas perceptible à l’œil nu, ni même en filmant avec une caméra ordinaire, à 25 images seconde. Pour pouvoir comprendre ses mécanismes de prédation, il faut se rendre dans le laboratoire de Justin Grubich. Le chercheur s’apprête à mesurer la vélocité de l’animal grâce à des appareillages spéciaux qui ne peuvent être mis en œuvre qu’en laboratoire.

Tiré du documentaire : Les Conquérants – Le Poisson Lion

Réalisation : Jérôme Ségur

