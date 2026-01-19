Documentaire

Avec le bédéiste documentaire Derf Backderf, un poignant retour sur l’histoire de « Mon ami Dahmer », un album-enquête aux enjeux existentiels. L’auteur part à la recherche de son adolescence habitée par Jeffrey Dahmer, un ancien copain de lycée, futur tueur en série.

Dans son lycée de Bath Richfield (Ohio), paisible et verdoyante bourgade où il vit toujours, le cartooniste et auteur américain Derf Backderf a eu pour condisciple Jeffrey Dahmer : entre 1978 et 1991, de ses 18 à ses 31 ans, ce précoce tueur en série a torturé, tué, profané sexuellement, dépecé et en partie mangé dix-sept jeunes hommes au moins, avant d’être arrêté à Milwaukee (Wisconsin). Condamné puis assassiné par un codétenu en 1994, il a commis le premier de ces meurtres atroces dans la maison familiale entourée de bois où Backderf, John de son vrai prénom, lui rendait visite dans leur adolescence. Le choc profond ressenti en apprenant les faits fait naître en lui le besoin de retourner sur ses pas, au sens propre comme au figuré, pour confronter le monstre des gros titres au souvenir du garçon un peu fêlé mais drôle, puis de plus en plus inquiétant, qu’il avait fini par fuir et oublier. Alors dessinateur de presse, il va mettre vingt ans à achever Mon ami Dahmer, album-enquête multiprimé qui lui a apporté la célébrité et fait de lui un auteur à part entière.

Passé présent

« D’une certaine manière, Dahmer a pris en otage mon histoire personnelle, il l’a réécrite. » Plus de trente ans après, Derf Backderf parcourt à nouveau les émotions et les lieux familiers qui ont donné naissance à ce livre en partie autobiographique. Dans ce coin d’Amérique aux allures édéniques, l’horreur est à peine évoquée, d’abord par de brèves archives, puis par la chanson d’un jovial musicien ami de Backderf, ayant choisi d’acheter et d’habiter l’ex-maison de Dahmer. Le récit rétrospectif de l’auteur, mêlé à ceux d’autres anciens condisciples, n’explique pas la trajectoire sanglante du « cannibale de Milwaukee », pas plus que son album, dont les images viennent parfois s’incruster dans les cadres harmonieux de sa vie passée et présente, grâce à des animations très réussies. Comme par-delà une frontière infranchissable, le film sonde plutôt la solitude peu à peu devenue totale d’un adolescent qui a sombré dans la folie. Une plongée poignante, exempte de tout voyeurisme et superbement racontée, dans une œuvre qui apporta à l’ex-lycéen fou de dessin une forme de renaissance.

Documentaire d’Olivier Mirguet (France, 2024, 54mn) disponible jusqu’au 20/08/2026