Quelles sont les relations de la Lune avec la Terre ? La Lune est née de la Terre, mais d’un accouchement dans la douleur. La Lune est à l’origine des marées, mais pourquoi deux marées par jour, alors qu’il n’y a qu’une Lune ? Et les marées ont d’autres conséquences que de faire monter et descendre la mer en Bretagne ! La Lune est la cause des éclipses, phénomènes, occasions de peurs moyenâgeuses en plein 21ème siècle. Et puis il y a les innombrables superstitions, dont son influence sur les accouchements. Nous étudierons l’état civil qui montre que la Lune n’influence pas les naissances mais qui nous éclaire sur certains aspects des mœurs médicaux et sexuels des Français.