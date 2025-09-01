Ressources Dans la même catégorie

Conférence Dernières nouvelles de l’Univers Du monde merveilleux de Saturne aux confins de l’Espace, André Brahic dévoile l’univers comme on ne l’a jamais vu....

Conférence Exoplanètes et paradoxe de Fermi Il existe des dizaines de millions d’exoplanètes dans notre galaxie… aucune civilisation extraterrestre n’a déjà réussi à conquérir la...

Conférence Les trous noirs d’hier à aujourd’hui Mystérieux, omniprésents dans la culture populaire et notamment dans les films de science-fiction, à l’instar d’Interstellar, les trous noirs...

Podcast L’étoile du Berger, une planète ? Son éclat distingue cet astre dans le ciel nocturne. C’est le premier à apparaître le soir et le dernier...

Article 4 faits insolites sur les comètes Les comètes fascinent l’humanité depuis des millénaires. Longtemps perçues comme des présages mystérieux, elles sont aujourd’hui étudiées avec attention...

Conférence Les micrométéorites, des glaces cométaires aux neiges antarctiques Depuis plusieurs décennies, un programme de collecte de poussières extraterrestres (micrométéorites) est mené, grâce au soutien de l’Institut Polaire...

Documentaire Comprendre la formation de l’univers Quel âge a notre univers, et comment s’est-il formé ? À travers l’histoire, d’innombrables légendes, croyances et théories scientifiques...

Documentaire Comprendre les étoiles Un nombre infini d’étoiles brille dans la nuit. Découvrez comment ces objets célestes se forment, comment les étoiles sont...

Documentaire Saturne, une planète étonnante ! Saturne est la sixième planète du Système solaire par ordre de distance au Soleil. C’est aussi la deuxième plus...

Documentaire Le soleil dans tous ses états Ce documentaire nous donne à voir et à comprendre les récentes découvertes scientifiques aussi bien sur la nature du...

Documentaire La vie extraterrestre existe-t-elle ? Il existe dans l’univers des planètes qui ressemblent à la Terre, et peut-être même que la vie existe sur...

Documentaire Des milliers de planètes | L’odyssée interstellaire | Episode 2 Dans l’immensité du cosmos, la vie s’est-elle développée sur une autre planète que la Terre ? Deuxième volet de...

Documentaire La météo de l’espace, l’émergence d’une nouvelle science Débordant d’énergie, le Soleil peut constituer une menace pour la Terre. Les vents solaires et les rayonnements qu’il émet...

Documentaire L’aventure spatiale de la sonde Cassini | Dernier voyage vers Saturne En retraçant l’aventure spatiale de la sonde Cassini, ce documentaire foisonnant d’images exceptionnelles révèle les secrets de Saturne, la...

Documentaire Le jour où la lune disparaît La Lune a une forte influence sur notre planète. Cet épisode passe en revue les conséquences qu’entraînerait sa disparition...

Documentaire L’idée d’univers multiples multivers Il est probable que « l’idée d’univers multiples » se rencontre pour la première fois chez le philosophe Anaximandre. Nicolas...

Documentaire En direct de l’espace Ce documentaire offre une découverte de la Terre vue de l’espace grâce à une caméra haute définition, ainsi qu’un...

Documentaire Sci Trek – Des mines sur la lune \r

Le documentaire étudie les ressources lunaires : l’hydrogène et l’oxygène enfouis dans son sous-sol en font l’endroit rêvé pour...

