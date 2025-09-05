Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bouchers vs. Vegans au salon de l’agriculture Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak

Documentaire Les gitans sédentarisés des cités de Montpellier 60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier

Documentaire Camille Courcy est allée à la rencontre des différentes jeunesses israéliennes La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...

Documentaire Tunnel du Mont-Blanc : passage obligé des vacances ? Reliant la France à l’Italie, le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus longs du monde. En 2015, il...

Documentaire Emeutes, clandestins, bidonvilles : Mayotte, la poudrière de l’Afrique Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...

Documentaire Rescapée ouïghoure : elle raconte les camps chinois Gulbahar Jalilova est Ouïghoure. Elle a passé 15 mois dans des camps chinois. Réfugiée politique en France depuis un...

Documentaire Qui sont les fans de la culture indienne en France ? De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction...

Documentaire Indonésie : l’exploitation des enfants jockeys En Indonésie, la pratique de l’équitation fait partie de la culture locale. C’est même une tradition millénaire et une...

Documentaire Caméra cachée en Corée du Nord En 2013 et en 2017, le réalisateur Gregor Möllers et la réalisatrice Anne Lewald ont filmé en caméra cachée...

Documentaire Chine, la dernière récolte Les Xu vivent dans un petit village traditionnel de la province du Hubei. Leur existence est bouleversée lorsque des fonctionnaires...

Documentaire Luxe, fêtes and sun en Croatie La Croatie est à la mode. Ce qui attire les riches plaisanciers, c’est le décor de rêve et la...

Documentaire Dans la ville la plus dangereuse du monde Mogadiscio, la capitale de la Somalie est l’une des villes les plus dangereuses du monde. En plein chaos, notre...

Documentaire Les rats dans la ville de Paris Dans certains quartiers de nos villes, dès que la nuit tombe, les rues grouillent de rats. Des bestioles qui...

Documentaire Marseille sous haute tension Marseille enregistre aujourd’hui le plus fort taux de criminalité de la France, juste derrière la grande banlieue parisienne. Des...

Documentaire Népal : à 3 ans elle devient déesse et vit cloitrée Choisies dès l’âge de 4 ans par des prêtres bouddhistes, les « Kumaris » (« les vierges »), vivent recluses toute l’année, entourés...

Documentaire Grande-Bretagne : le royaume de la diversité ? Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre écossais Humza Yousaf sont sans doute les hommes politiques...