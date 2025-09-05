Face aux Végans, ce meilleur artisan boucher défend son steak
60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier
La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...
Elles s’appellent Sofia et Niguina. Elles sont Afghanes, belles, fières, meilleures amies. Et, malgré elles et sans le savoir,...
Reliant la France à l’Italie, le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus longs du monde. En 2015, il...
Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...
Gulbahar Jalilova est Ouïghoure. Elle a passé 15 mois dans des camps chinois. Réfugiée politique en France depuis un...
De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction...
Quand un enfant met fin à votre carrière.
En Indonésie, la pratique de l’équitation fait partie de la culture locale. C’est même une tradition millénaire et une...
En 2013 et en 2017, le réalisateur Gregor Möllers et la réalisatrice Anne Lewald ont filmé en caméra cachée...
En France, il y aurait 30 000 procédures d’expulsion prononcées chaque année par la justice. Pourtant, à peine un...
Les Xu vivent dans un petit village traditionnel de la province du Hubei. Leur existence est bouleversée lorsque des fonctionnaires...
La Croatie est à la mode. Ce qui attire les riches plaisanciers, c’est le décor de rêve et la...
Mogadiscio, la capitale de la Somalie est l’une des villes les plus dangereuses du monde. En plein chaos, notre...
Dans certains quartiers de nos villes, dès que la nuit tombe, les rues grouillent de rats. Des bestioles qui...
Marseille enregistre aujourd’hui le plus fort taux de criminalité de la France, juste derrière la grande banlieue parisienne. Des...
Choisies dès l’âge de 4 ans par des prêtres bouddhistes, les « Kumaris » (« les vierges »), vivent recluses toute l’année, entourés...
Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre écossais Humza Yousaf sont sans doute les hommes politiques...
L’année 2015 a connu plusieurs catastrophes naturelles exceptionnelles, entre cyclones, canicules, tremblements de terre et éruptions volcaniques. Des phénomènes...
