Documentaire

Découvrez les récits intimes de 25 témoins, civils ou militaires des deux camps, qui nous livrent leurs visions du conflit et contribuent à expliquer de façon subtile les facettes de cette guerre.

Éclairé par ces témoignages et l’utilisation d’images d’archives, ce film documentaire revient sur les événements clés de ce que les uns appellent la « guerre d’Algérie » et les autres, la « guerre de libération.

Avec les témoignages de militaires appelés et de carrière, d’insoumis, de harkis, de Français ayant soutenu le FLN, de membres du FLN et de l’ALN, du MNA, de l’OAS, de femmes et d’enfants algériens et de pied-noirs.