Documentaire

Malgré sa maladie, Rogers a des préoccupations d’adolescent ordinaire. Il aime les jeux vidéos, les filles, la musique et le catch. Aujourd’hui ses parents voudraient que leur fils gagne en indépendance. Alors grâce à un ami plagiste, il lui ont trouvé un premier job d’été : en juin il travaillera pendant 2 heures tous les jours dans un restaurant de plage.

C’est l’été et Rogers s’apprête à fêter ses 18 ans. Un anniversaire qui sera célébré au VIP Room de Cannes avec Jean Rock, un ami de la famille. Rogers réserve à son public une petite surprise: une chorégraphie de Michael Jackson.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « L’adolescent qui ressemblait à un enfant »

Réalisation : Sybille Collet

