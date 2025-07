Documentaire

Au moment où les instituts de thermalisme et de balnéothérapie se multiplient à travers le monde et où le corps, savonné, huilé, parfumé, massé… fait l’objet des soins les plus attentifs, ce documentaire met en scène le thème du bain, son univers et ses peuples. Nous découvrons quatre grands bains publics répartis aux quatre coins du monde : les sources thermales en Hongrie, le hammam en Turquie, le sauna en Finlande et les bains onsen et sento au Japon, pensés dans chacune de ces régions comme un véritable art de vivre. En matière de bain, le public connaît surtout l’image superficielle et exotique que véhicule ce lieu. Ce que l’on connaît moins, c’est la symbolique profonde et rituelle. Le bain est le miroir d’une culture : activités sociales dans les thermes romains, purificatrice dans les hammams orientaux, contemplatrice dans les furos japonais ou encore régénératrice dans les saunas scandinaves…

Un documentaire de Malek Bensmaïl.