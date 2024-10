Documentaire

Surnommée la « Suisse de l’Amérique Centrale », le Costa Rica a bien plus à offrir au visiteur qu’une relative prospérité et une tranquillité certaine. Cette fine bande de terre entre deux océans possède une insolente biodiversité. C’est un véritable éden qui exhale un parfum d’aventure. Pour protéger ce jardin tropical abondant et coloré, le pays s’est doté de 30 parcs nationaux, plus luxuriant les uns que les autres.

Ses habitants sont chaleureux et bienveillants et surtout ravis de partager les trésors de leurs pays.

Un documentaire réalisé par Eric Bacos

©Ampersand