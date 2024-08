Documentaire

Vivre dans un tout petit logement en famille est un défi qui exige une adaptation quotidienne et une gestion minutieuse de l’espace. La petitesse du lieu peut rapidement se transformer en une source de stress et de frustration si les besoins et les désirs des membres de la famille ne sont pas bien équilibrés. Dans un espace restreint, chaque centimètre compte et chaque objet doit trouver sa place, ce qui demande souvent une organisation rigoureuse.