Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Loyers impayés, squats : le cauchemar des propriétaires En France, un locataire de HLM sur six ne paye pas régulièrement son loyer. Derrière ces chiffres, ce sont...

Podcast 3 façons d’améliorer son DPE Vous cherchez à booster la performance énergétique de votre bien immobilier ? Julien partage 3 astuces clés issues de...

Documentaire Apprenez à faire votre compost Nourrissez votre jardin avec de bonnes épluchures, mais pas n’importe lesquelles. Conseils de Mahmed Réalisateur : Mahmed Kadri

Article Top 7 erreurs à éviter pour entretenir sa pelouse Avoir une pelouse verdoyante et agréable au toucher est le rêve de nombreux propriétaires de jardins. Pourtant, malgré toute...

Article Comment repérer les premiers signes de dégradation de votre revêtement d’asphalte ? Un revêtement d’asphalte en bon état est essentiel pour assurer la sécurité et la durabilité de vos surfaces extérieures....

Article Sécuriser son habitat : solutions modernes contre les intrusions Imaginez-vous tranquillement installé, la lumière tamisée, un bon livre à la main. D’un coup, la fameuse vibration sur le...

Documentaire Rénover ou construire sa maison : leur combat pour leur rêve Devenir propriétaire : un rêve partagé par des millions de Français. Pour le réaliser, beaucoup se lancent dans la...

Article Découvrez les services de couverture exceptionnels dans la région de Vannes La rénovation d’une toiture représente un investissement important pour tout propriétaire à Vannes. Les services de couverture Vannes offrent...

Documentaire Comment faire une estimation gratuite en ligne ? Vous souhaitez faire une estimation gratuite en ligne de votre appartement ou de votre maison, vous avez désormais une...

Article Créer un espace bébé respectueux de l’environnement et durable Accueillir un nouveau-né est une aventure passionnante qui incite souvent à repenser notre mode de vie. Pour les parents...

Article Comment intégrer un frigo américain dans une cuisine ? Vous rêvez d’installer un frigo américain dans votre cuisine ? Ce type de réfrigérateur, imposant mais fonctionnel, requiert une...

Documentaire Je n’arrive pas à finir ma maison Il y a 3 ans, pour des raisons financières, Nicolas s’est mis en tête de construire lui-même sa maison,...

Documentaire Je vis dans un mobil-home Chaque année en France, il se vend en moyenne 25000 mobil-home. La tendance reste stable, malgré la crise, et...

Documentaire Travaux en famille Il y a deux mois, cette famille recomposée a fait un choix décisif en achetant la maison de leurs...

Documentaire Marseille : le calvaire de ces familles infestées qui doivent payer Les punaises de lit : une psychose pour ceux qui les redoutent, un cauchemar pour les foyers infectés. La...

Documentaire Pour être tendance, personnalisez Personnalisation de produits alimentaires, textiles… tout est possible ! Un reportage d’Arnaud Faura.

Conférence Habitat de demain Le logement, bien plus qu’un simple toit, représente le fondement même de l’autonomie individuelle et collective. Il symbolise un...

Documentaire Des ménages qui déménagent Qui n’a jamais déménagé dans sa vie ? Qui n’a jamais expérimenté ce moment si particulier où l’on se...