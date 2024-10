Documentaire

Depuis le début du mois d’avril, dans la petite ville de Brookwood, près d’un millier de mineurs de charbon sont en grève pour réclamer le retour aux conditions de travail dont ils bénéficiaient jusqu’à la reprise de la mine par la société Warrior Met Coal.

En reprenant une mine qui était sur le point de fermer, l’entreprise avait obtenu des salariés qu’ils renoncent à leur convention collective. Les grévistes affirment souffrir des conséquences de la perte de revenus, ce qui rend difficile de joindre les deux bouts et de payer les besoins de base comme la nourriture et le loyer ou le paiement du logement. Aujourd’hui, le charbon sert à produire de l’acier américain, les profits sont revenus, mais l’employeur refuse de signer un nouvel accord, en phase avec la réalité économique avec les salariés.

Dix mois après le début de la grève, guidés et soutenus financièrement par le puissant syndicat UMWA, – United Mine Workers of America, – les gueules noires ne lâchent rien. Bien au contraire, les mineurs tentent d’essaimer leur combat vers le nouvel entrepôt Amazon dans la ville voisine de Bessemer où certains salariés projettent d’installer une section syndicale. La contestation sociale ne cesse d’enfler, même dans cet Etat pourtant très conservateur.

Documentaire disponible jusqu’au 06/02/2052.