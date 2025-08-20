Dans l’imaginaire collectif, le vétérinaire incarne souvent la figure bienveillante qui soigne les animaux avec douceur et dévouement. Pourtant, derrière cette image se cache une réalité bien plus rude, notamment dans le domaine des urgences vétérinaires, où chaque minute compte et où les décisions prises peuvent déterminer la survie d’un animal. Ces professionnels évoluent dans un univers où la compassion doit cohabiter avec la froideur de protocoles stricts, où l’attachement à un patient se heurte parfois à l’implacable logique de la médecine et aux limites imposées par les moyens financiers des propriétaires.