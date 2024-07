Documentaire

Adopter un enfant porteur de handicap… Cela peut sembler fou, tant cela suppose d’aller à contre-courant des normes. Pourtant de nombreux parents ont fait ce choix. Qu’ils soient habités par la foi chrétienne ou par la simple compassion humaine, ils ont décidé de franchir le pas, non seulement d’adopter, mais surtout d’adopter des enfants dont personne ne voulait. Qu’est-ce qui a motivé ces couples et leurs enfants à s’ouvrir au plus faible dans un mouvement qui semble aller à l’inverse des valeurs dominantes de notre civilisation, basées sur la volonté de puissance et de domination ? Ce documentaire, principalement tourné dans le canton du Valais et ses paysages enneigés, donne la parole à cinq familles Suisses. Certaines ont adopté jusqu’à six ou huit enfants porteurs de handicaps physiques ou mentaux, principalement de trisomie et une autre famille se prépare à adopter… Documentaire réalisé par Léo Brézin. UNE COPRODUCTION KTO/MERAPI PRODUCTION 2020