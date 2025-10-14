Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Inde : ma vie dans une décharge publique À l’est de New Delhi, la décharge de Ghazipur s’élève comme une montagne de déchets — plus haute que...

Documentaire Immigration en Australie : les camps de la honte L’Australie aurait trouvé la solution à l’afflux des migrants. Notre enquête édifiante montre que l’on est bien loin du...

Article Marek Łoś, un Européen qui parle le langage du monde De Varsovie à Rome, de Fortaleza à Berlin, Marek Łoś incarne une nouvelle génération d’Européens sans frontières. Juriste, pédagogue,...

Documentaire Immersion sur l’autoroute des vacances Les forces de l’ordre, notamment la police et la gendarmerie, augmentent souvent leur présence sur les autoroutes durant les...

Documentaire L’Amérique du pétrole, entre rêve et désillusion Au sud du Texas, la petite ville de Gardendale et les colonies voisines ont été bouleversées par le boom...

Documentaire Katoï : Thaïlande, le royaume des ladyboys Nous explorons le phénomène Katoey qui balaie la Thaïlande. Les Katoeys sont des transsexuels et des travestis, des individus...

Documentaire Irak : malformations et cancers – L’enfer des retombées toxiques À Basora (Irak), un thanatopracteur révèle l’horreur, des familles décimées, des hôpitaux à bout. Malformations et cancers se multiplient...

Documentaire Les Grecs face à leur avenir énergétique La Grèce veut sortir du charbon avant 2030 et, dans le même temps, augmenter massivement la part des énergies...

Documentaire Grandir avec Jéhovah Véritables démarcheurs de Dieu, les Témoins de Jéhovah frappent à toutes les portes, dans presque tous les pays. Ils...

Documentaire Les chemins de l’impossible – Aruinbold, médecin des steppes Aruinbold est un médecin du désert en Mongolie. Il est nomade et du temps du communisme on l’a formé...

Documentaire Le voyage alchimique – 4 – Rocamadour A Rocamadour, on retrouve Saint Michel. Il a planté dans un rocher l’épée qu’avait Roland à Roncevaux. Comme cette...

Documentaire Tisseuses de rêves Dans un petit village de l’Atlas, au Maroc, les femmes doivent travailler dur pour subvenir aux besoins de leur...

Documentaire Magic Cities – 4/5 – Casablanca Malgré sa croissance spectaculaire, qui a vu s’étendre à ses portes des bidonvilles que le pouvoir cherche en vain...

Documentaire En Arménie et en Géorgie: la prison en débat La prison. Parfois sans procès. Souvent sans issue. Sans possibilité de se racheter…. avec pour conséquences : des tragédies...

Documentaire Les 5 documentaires Netflix à ne pas rater Netflix est devenue l’une des meilleures plateformes de streaming au cours de ces dernières années, avec un total de...

Documentaire Inde : le péril fanatique Les agressions envers les chrétiens et les musulmans se multiplient en Inde et les autorités politiques regardent ailleurs. Des...

Documentaire Michel Thierry Atangana, scandales d’Etats Michel Thierry Atangana, citoyen français d´origine camerounaise, a été détenu pendant 17 ans dans une cellule de 7 m2,...

Documentaire Esclavage à domicile Menz est une malgache venue en France pour trouver un emploi de jeune fille au pair. Elle a subi...