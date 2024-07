Documentaire

Le nom de Ramsès II, pharaon des pharaons, résume à lui seul toute la magnificence de l’Egypte ancienne. Les rives de la vallée du Nil sont encore jalonnées des monuments érigés par le roi bâtisseur, comme les temples d’Abou Simbel, Karnak ou Louxor. Il a aussi fait réaliser l’un des tombeaux les plus spectaculaires et précieux, dédié à son épouse royale, Néfertari. Le véritable visage du souverain, qui a régné pendant presque 67 ans, peut être observé grâce à sa momie, conservée au musée du Caire. Comment a vécu ce roi de tous les records, qui a eu des dizaines d’épouses et plus de 100 enfants ?