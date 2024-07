Documentaire

Retour sur la vie de Claude Monet, dans les lieux qui ont marqué son destin, de sa maison de Giverny aux falaises d’Etretat jusqu’aux canaux de Venise. Monet a souvent déchiré ses oeuvres et renoncé à peindre, des jours entiers, submergé par la malédiction de ne pouvoir traduire au plus juste l’instant présent et sa lumière. Les équipes de «Secrets d’histoire» tracent le portrait d’un personnage mal connu, qui a surmonté de nombreuses épreuves grâce aux femmes et à ses amis, les impressionnistes dont il aura été le guide. L’amitié était pour Monet un sentiment sacré, comme en témoigne celle qui l’a uni jusqu’à la mort à Clemenceau, qui l’a poussé à se faire opérer de la cataracte pour relever avec succès son plus grand défi : «Les Nymphéas». Des nymphéas qui vont influencer l’art moderne du XXe siècle.