Carthage était une ville puissante de l’Antiquité.
Depuis la découverte, voilà un siècle, de la tombe de Toutankhâmon par l’archéologue Howard Carter, la vie de ce...
Rome, 63 av. J.-C. : alors que la République vacille sous les tensions sociales et les ambitions personnelles, deux...
Les Égyptiens de l’Antiquité accordaient une grande importance au maquillage, qui dépassait largement une simple question d’esthétique. Ils considéraient...
En -221, le roi du pays de Qin, petit État aux confins occidentaux de la Chine, met à bas...
Le tombeau de Snéfrou, la plus mystérieuse des pyramides d’Égypte
Aux alentours de 388 ou 390 avant Jésus-Christ, un événement marquant se déroule en Italie, impliquant le chef gaulois...
Depuis plusieurs décennies, l’histoire des Gaules ne cesse de se renouveler. L’historiographie nous offre ainsi un regard bien éloigné...
Guerrier à la reconquête des terres perdues de l’empire égyptien, négociateur du plus célèbre traité de paix de l’Antiquité,...
Le concile de Nicée, qui s’est tenu en 325 après J.-C., représente un jalon décisif dans l’évolution du christianisme....
Si les réseaux sociaux avaient existés dans l’Egypte antique, l’incroyable famille Ptolémée aurait eu des millions de followers !...
Imaginez un instant : vous plongez pour ramasser votre tuba tombé au fond de l’eau, et vous tombez soudain...
\r\nLes premiers hommes se sont efforcés de comprendre et expliquer l’existence, la nature et un possible au-delà. Les divinités...
Un siècle après sa découverte, le trésor funéraire de Toutankhamon révèle de nouveaux enseignements sur le pharaon et sa...
Dans le sud de l’Afrique vivent les Lemba, une tribu noire de langue bantoue dont la majorité des membres...
Les momies et les secrets des cryptes égyptiennes.
Antigone est l’une des quatre enfants d’Œdipe. Elle a deux frères, Etéocle et Polynice, ainsi qu’une soeur, Ismène. Un...
Écrivez : âne, blé, pain et encore poisson… mais non, pas comme ça ! Il faut le faire avec...
La philosophie antique a été marquée par des courants de pensée profondément influents, dont le stoïcisme et l’épicurisme. Ces...
Jamais mortel ne connut plus effroyable tragédie qu’Œdipe. Il était le fils du roi Laïos, roi de Thèbes, qui...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site