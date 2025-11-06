Ressources Dans la même catégorie

Podcast Comment Toutankhâmon est-il mort ? Depuis la découverte, voilà un siècle, de la tombe de Toutankhâmon par l’archéologue Howard Carter, la vie de ce...

Podcast Catilina contre Cicéron Rome, 63 av. J.-C. : alors que la République vacille sous les tensions sociales et les ambitions personnelles, deux...

Podcast Pourquoi les Egyptiens se maquillaient-ils ? Les Égyptiens de l’Antiquité accordaient une grande importance au maquillage, qui dépassait largement une simple question d’esthétique. Ils considéraient...

Documentaire -221 : fondation de l’empire chinois En -221, le roi du pays de Qin, petit État aux confins occidentaux de la Chine, met à bas...

Documentaire Visite d’une étrange pyramide interdite au public Le tombeau de Snéfrou, la plus mystérieuse des pyramides d’Égypte

Article -388 : les gaulois envahissent Rome – Les oies du Capitole Aux alentours de 388 ou 390 avant Jésus-Christ, un événement marquant se déroule en Italie, impliquant le chef gaulois...

Podcast Les Gaulois, l’épopée d’un peuple guerrier Depuis plusieurs décennies, l’histoire des Gaules ne cesse de se renouveler. L’historiographie nous offre ainsi un regard bien éloigné...

Documentaire L’héritage de Ramsès II Guerrier à la reconquête des terres perdues de l’empire égyptien, négociateur du plus célèbre traité de paix de l’Antiquité,...

Article Le concile de Nicée : un jalon décisif pour l’évolution du christianisme Le concile de Nicée, qui s’est tenu en 325 après J.-C., représente un jalon décisif dans l’évolution du christianisme....

Documentaire Cléopâtre reine d’Égypte Si les réseaux sociaux avaient existés dans l’Egypte antique, l’incroyable famille Ptolémée aurait eu des millions de followers !...

Documentaire Clin d’œil – Thônis Héracléion Imaginez un instant : vous plongez pour ramasser votre tuba tombé au fond de l’eau, et vous tombez soudain...

Documentaire L’aube des civilisations – La naissance d’un dieu \r

Les premiers hommes se sont efforcés de comprendre et expliquer l’existence, la nature et un possible au-delà. Les divinités...

Documentaire Toutankhamon, le trésor redécouvert Un siècle après sa découverte, le trésor funéraire de Toutankhamon révèle de nouveaux enseignements sur le pharaon et sa...

Documentaire Dans les secrets de la Bible – Les 12 tribus d’Israël (01/13) Dans le sud de l’Afrique vivent les Lemba, une tribu noire de langue bantoue dont la majorité des membres...

Documentaire Les premières écritures Écrivez : âne, blé, pain et encore poisson… mais non, pas comme ça ! Il faut le faire avec...

Conférence Les écoles stoïcienne et épicurienne en philosophie La philosophie antique a été marquée par des courants de pensée profondément influents, dont le stoïcisme et l’épicurisme. Ces...