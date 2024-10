Documentaire

Au coeur de la République démocratique du Congo se dresse un immense volcan : le mont Nyiragongo. Son cratère mesure 1 200 mètres de diamètre et abrite le plus grand lac de lave du monde. Et il est situé à 15 kilomètres seulement de Goma, qui compte un million d’habitants. Deux éruptions meurtrières ont eu lieu au cours des dernières décennies, et la prochaine peut survenir à tout moment. Une équipe scientifique internationale, dirigée par le volcanologue belge Benoît Smets, monte une expédition pour explorer ce titan. Son objectif : mettre en place un système d’alerte pour prévenir la population locale et lui donner le temps d’évacuer en cas de besoin.