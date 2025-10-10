Documentaire

Il y a un deux ans et demi, Lorène Vivier, 37 ans, a été diagnostiquée atteinte de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative et incurable. Aujourd’hui, son bras gauche ne répond plus. Mais Lorène a choisi d’être du côté de la vie. En janvier dernier, elle a réalisé un exploit sportif : franchir la ligne d’arrivée du Raid féminin et solidaire Défid’Elles, en Laponie, dans des conditions extrêmes. Depuis, elle n’arrête plus, enchaînant les projets pour récolter des fonds. Un an après ce défi et pour sentir son corps encore une fois avant qu’il ne la lâche complètement, Lorène décide de se challenger dans une nouvelle aventure sportive. Ce documentaire nous plonge au coeur de son combat et de sa détermination à vivre. Du côté de la vie est une histoire urgente sur la résilience et la force de l’esprit humain.

Un film de Myriam Seurat

Au Tableau Productions