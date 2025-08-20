Documentaire

Sur l’île de Leyte, aux Philippines, les habitants d’un village vivent presque exclusivement de l’orpaillage. Ils plongent quotidiennement dans la mer pour chercher les précieuses pépites, souvent au péril de leur vie.

Dans l’archipel des Philippines, le petit village de Pinut-An, situé à la pointe sud de l’île de Leyte, possède un trésor enfoui sous les vagues : de l’or. La plupart des habitants vivent de l’orpaillage depuis plusieurs dizaines d’années. La quantité de ce métal précieux semble avoir été sciemment dosée par la nature : trop peu pour susciter les convoitises de leur voisin, juste assez pour sortir certains villageois de l’extrême pauvreté. La prospection sous-marine est illégale, mais personne ne tient compte de cette interdiction ni des dangers de la mer. Ces dernières années, le changement climatique a considérablement augmenté la fréquence des déluges ; la survie de nombreuses familles dépendant du métal précieux, la plongée ne faiblit pas même les jours de mauvais temps.

Documentaire de Carsten Stormer (Allemagne, 2022, 44mn)

