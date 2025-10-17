Documentaire

Coincé tout en bas de la chaîne alimentaire, le plancton est en réalité la pierre angulaire de la vie sur Terre. Notre ADN planétaire. Il y a 3,5 milliards d’années, les premiers organismes vivants sur Terre étaient des planctons. Nous lui devons tout et, pourtant, le plancton continue encore de nous offrir ses bienfaits.

Il existe des dizaines d’utilisations pratiques, médicales et scientifiques du plancton. Sous une forme, appelée spiruline, il pourrait même contribuer à éradiquer la faim dans le monde.

Et pourtant, aujourd’hui, la pollution et le changement climatique menacent le plancton. La hausse des températures de l’eau, les marées noires et le rejet constant de polluants chimiques dans nos cours d’eau contribuent à sa destruction.