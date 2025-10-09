Documentaire

Si le New Deal de Roosevelt reste dans la mémoire collective cette politique qui a sauvé les États-Unis de la Grande Dépression, en offrant désormais au peuple américain assistance, emploi et nouveaux droits, ce documentaire montre comment les Afro-Américains en furent volontairement exclus.

Après la crise de 1929, 11 millions d’hommes se retrouvent au chômage, soit un quart de la population active, également répartis entre classes moyennes et populaires, villes et territoires ruraux. En campagne, Roosevelt promet un « nouveau contrat pour le peuple américain », avant de révolutionner, une fois élu, les techniques de communication politique avec ses adresses à la radio, formulées comme des causeries au coin du feu. Malgré sa popularité, le nouveau président des États-Unis doit compter sur le soutien du congrès pour faire passer ses lois réformatrices. Mais si ce dernier est acquis à sa majorité, les démocrates des États du Sud (historiquement opposés au Parti républicain, celui de Lincoln à l’époque) conditionnent leur vote au maintien du statu quo sur la question raciale, et donc des pratiques ségrégationnistes. Fin politique, Roosevelt préfère se plier à leurs exigences, malgré le prix à payer pour les Afro-Américains. « Le New Deal, pour nous, c’est toujours le même vieux contrat pourri », constatera, amer, un militant de la National Association for the Advancement of Colored People (l’association nationale pour la promotion des gens de couleur), la NAACP. Malgré les efforts d’une poignée de fonctionnaires et intellectuels noirs, le « Cabinet noir », les Afro-Américains, qui représentent 10 % de la population totale, resteront les grands oubliés – ou plutôt volontairement écartés – du New Deal.

Quantité négligeable

Si le New Deal reste dans la mémoire collective cette politique qui a sauvé les États-Unis de la Grande Dépression, en offrant désormais au peuple américain assistance, emploi et nouveaux droits, les Afro-Américains n’en ont pas profité. Les populations noires ont ainsi continué à souffrir de la ségrégation et de pratiques discriminatoires cautionnées au niveau fédéral dans l’organisation même des nouveaux chantiers de relance. Grattant la surface du mythe glorieux d’un peuple uni derrière son président, ce nouvel épisode de la collection des « Coulisses de l’histoire » met au jour leur situation peu enviable sous les deux mandats de Roosevelt, éternelles oubliées du progrès social et sacrifiées sur l’autel des manœuvres politiques.

Le New Deal… mais pas pour tous | Les coulisses de l’histoire

Documentaire de Deborah Ford (France, 2025, 52mn)