Documentaire

La Nuit de cristal marque un tournant décisif dans la politique antisémite du IIIe Reich. Second volet : dès le 10 novembre et dans les jours qui suivent, des convois acheminent les 30.000 hommes juifs arrêtés vers les camps de Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen, tandis que les pillages et les humiliations se poursuivent.

Sommet de perfidie, le régime nazi décide de faire peser la réparation financière des dégâts – colossaux – sur les victimes. Il s’agit, par la violence massive, l’intimidation et le vol légalisé, de contraindre les juifs à l’exil – condition à la libération des prisonniers –, en abandonnant leurs biens derrière eux. Les réfugiés, qui se heurtent aux réticences de nombreux pays à les accueillir, affluent dans les ports d’Europe de l’Ouest, d’où ils embarquent parfois pour le bout du monde. Pendant ce temps, Hitler poursuit sa marche en avant : après l’invasion de la Pologne, le 1er septembre 1939, et le début de la Seconde Guerre mondiale, la fureur nazie, qui change alors d’échelle, va rattraper une partie de ceux qui avaient cherché à lui échapper.

Documentaire de Marie-Pierre Camus et Guillaume Vincent (France, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 27/11/2025