Après les avoir exclus de toute vie sociale, les nazis déchaînent leur violence contre les juifs lors des pogroms des 9 et 10 novembre 1938. Commentées par des historiens, des archives rares permettent de raconter ces journées de terreur, qui témoignent de la radicalisation de la politique antisémite du IIIe Reich.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, les nazis déclenchent des pogroms à travers tout le Reich. Au cours de ces heures d’horreur, 1 400 synagogues sont incendiées, des dizaines de milliers d’appartements et de magasins sont saccagés, des habitants sont assassinés, et plus de 30 000 hommes sont arrêtés puis internés dans des camps de concentration. Depuis leur arrivée au pouvoir en 1933, les nazis poursuivent un objectif obsessionnel : se débarrasser des juifs. Après le boycott de leurs commerces et des autodafés, les mesures discriminatoires se sont succédé à un rythme effréné jusqu’aux lois de Nuremberg de septembre 1935, qui ont donné un cadre légal à cet apartheid racial. Tandis que l’émigration des juifs allemands est néanmoins restée limitée, la politique d’expansion de Hitler, qui a annexé en 1938 l’Autriche puis les Sudètes, a jeté des milliers de familles sur les routes, effrayées par les débordements antisémites. Le 9 novembre 1938, l’annonce du décès d’Ernst vom Rath, secrétaire de l’ambassade d’Allemagne à Paris, abattu par le jeune Herschel Grynszpan en signe de protestation contre l’expulsion des juifs polonais vivant outre-Rhin, sert de prétexte à un déchaînement de violence sans précédent.

Terreur organisée

Avec ces pogroms, appelés à l’époque « Nuit de cristal » en référence aux bris de verre qui jonchaient les rues au matin du 10 novembre, les persécutions antisémites franchissent un seuil. Des centaines de photos et de rares films, longtemps ignorés, permettent aujourd’hui de prendre la mesure des atrocités commises, qui poussèrent des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants à fuir, pour certains jusqu’en Chine – en témoignent des clichés de la communauté juive réfugiée à Shanghai. « C’est un traumatisme considérable qu’on n’a peut-être pas mesuré à sa juste valeur, parce qu’on l’évalue souvent au regard de ce qui va se passer après, au regard de la Shoah », analyse Diane Afoumado, du Centre de ressources sur les survivants et victimes de l’Holocauste de Washington. Nourri d’éclairages d’historiens et d’émouvantes archives, ce documentaire en deux parties retrace les étapes qui ont précédé la « Nuit de cristal », de la ségrégation à la terreur organisée, et décrypte la portée de ces journées funestes, qui marquèrent un tournant décisif dans la politique antisémite du IIIe Reich.

Documentaire de Marie-Pierre Camus et Guillaume Vincent (France, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 27/11/2025