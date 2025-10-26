La crise des missiles de Cuba est une suite d’événements survenus du 14 octobre au 28 octobre 1962 et...
Les évènements de mai-juin 1968, ou plus brièvement Mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent, en France,...
Le 14 mai 1948 à Tel Aviv, sous les yeux émus de mille personnes, David Ben Gourion proclamait la...
Le traité instituant la Communauté économique européenne1 (TCEE), aussi appelé traité de Rome, ou encore traité sur le fonctionnement...
Le 23 octobre 1983, Beyrouth est frappé par deux attentats-suicides meurtriers. Un camion piégé percute l’immeuble du Drakkar, tuant...
Le 1er décembre 1944, des tirailleurs sénégalais sont abattus par des troupes françaises au camp de Thiaroye, près de...
Nelson Mandela représente à lui seul la lutte contre l’injustice de l’apartheid et celle pour la liberté. Avant d’être...
Le 18 avril 1906, San Francisco fut le théâtre d’une des plus grandes catastrophes naturelles de l’histoire des États-Unis....
Retour sur les procès hors normes des crimes perpétrés lors du conflit en ex-Yougoslavie. Ce second volet se focalise sur les...
En 1940, les troupes allemandes viennent d’envahir la France et commencent à s’installer sur notre territoire. Ils mettent en...
C’est l’histoire de Licio Gelli, maître vénérable de la loge P2 qui, sous couvert de la franc-maçonnerie, réalise des...
1942, Hitler est obsédé par la prise de Stalingrad,la ville qui porte le nom de son ennemi juré Joseph...
14 juin 1940, les troupes de la Wehrmacht entrent à Paris. C’est le début de l’occupation de la capitale...
Franck Ferrand a choisi d’évoquer le plus mystérieux des papes récents – en tout cas celui dont la fin...
L’expression jour J (en anglais : D-Day), déjà utilisée par les militaires lors de la préparation des offensives de...
« Quelle aubaine pour les dirigeants politiques que les hommes ne pensent pas ». Adolf Hitler Le premier épisode du documentaire...
La croix verte qui orne les devantures des pharmacies est aujourd’hui un symbole immédiatement reconnaissable, mais son origine et...
La méthamphétamine a été synthétisée pour la première fois en 1919 au Japon par le chimiste Akira Ogata. Durant...
En mai 1974, Valéry Giscard d´Estaing devient le troisième président de la cinquième république. Une alternance qui ne dit...
Le 6 juin 1944, le célèbre Jour J, l’assaut des forces alliées sur les côtes de Normandie est le...
